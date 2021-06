केंद्र के फाइनल अल्टीमेटम के बाद Twitter ने दी कोरोना की दुहाई, नए IT कानूनों के लिए मांगी मोहलत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 07 जून। भारत सरकार द्वारा नए आईटी नियमों को लेकर दिए गए अल्टीमेटम के बाद ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए आईटी नियमों को लागू और पालन करने के लिए अब माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ने भारत सरकार से थोड़ी और मोहलत मांगी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों ट्विटर को फाइनल अल्टिमेटम भेजा था जिसपर अब कंपनी का जवाब आया है। ट्विटर के स्पोक पर्सन ने सोमवार को कहा कि कंपनी भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए आईटी नियमों को लागू करने के लिए ट्विटर लगातार कोई ना कोई बहाना बना रहा है। सरकार ने जब फाइनल नोटिस भेजा तो कंपनी ने देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के चलते थोड़े और दिनों की मोहलत मांगी है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और हमारी प्रगति का अवलोकन विधिवत साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। नए नियमों का पालन करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए।

Twitter has been & remains deeply committed to India. We have assured the GoI that Twitter is making every effort to comply with the new guidelines, and an overview of our progress has been duly shared. We will continue our constructive dialogue with the Indian Govt: Twitter Spox pic.twitter.com/Krlhe8Pg8t