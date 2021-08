Tokyo Olympics: नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलने पर क्यों बोले लद्दाख के भाजपा सांसद-शायद कृपा वहीं अटकी हुई थी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 अगस्त: टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा पर पूरा देश फक्र कर रहा है। इसबार के ओलंपिक में उन्होंने देश के लिए जो करिश्मा कर दिखाया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उसके शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन, इस मौके पर भी राजनीतिक तंजबाजी कम नहीं हो रही है और लोग अपने-अपने अंदाज में सियासी टीका-टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं लद्दाख के लोकप्रिय और चर्चित बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, जिन्होंने एक टीवी वाले बाबा का तकिया कलाम का इस्तेमाल कर ट्यूटर यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। उन्होंने नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक सफलता को एक दिन पहले खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने से जोड़ा है और लिखा है- शायद कृपा वहीं अटकी हुई थी।

English summary

BJP MP from Ladakh Jamyang Tsering Namgyal has taken a dig at the old name of Khel Ratna award after Neeraj Chopra won the gold medal in Olympics