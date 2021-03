BJP में शामिल हुए सुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी, शाह की रैली में मंच किया साझा

India

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल, टीएमसी सांसद और सुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने बीजेपी ने ज्वॉइन कर ली है। रविवार को शिशिर अधिकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली में मंच पर ना सिर्फ मौजूद रहे बल्कि उन्होंने मंच से बीजेपी में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। शिशिर अधिकारी ने अमित शाह की रैली में मंच से कहा, "बंगाल को अब अत्याचारों और अत्याचारियों से बचाना है, हम आपके साथ हैं और हमारा परिवार भी आपके साथ है। जय सिया राम, जय भारत।"

सुवेंदु ने दिसंबर में ज्वॉइन की थी बीजेपी

आपको बता दें कि शिशिर अधिकारी ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि वो आज अमित शाह की पब्लिक रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। शिशिर अधिकारी ने कहा कि मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद "मिदनापुर की प्रतिष्ठा के लिए लड़ने" का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि शिशिर अधिकारी के बीजेपी में आने की अटकलें तभी से लग रही थी, जब से उनके बेटे सुवेंदु ने बीजेपी ज्वॉइन की थी।

बता दें कि शिशिर के बेटे सुवेंदु ने दिसंबर के महीने में बीजेपी ज्वॉइन की थी। सुवेंदु अधिकारी टीएमसी की सरकार में मंत्री थे और ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे तो ममता बनर्जी ने खुद ही वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था।

