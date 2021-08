राहुल गांधी ने फिर कसा PM मोदी पर तंज, कहा -'देश कर रहा है मित्र-मोनोपॉली की बात'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 29 अगस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से Tweet के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर वार किया है। आज पीएम मोदी ने देश की जनता को 'मन की बात' के जरिए संबोधित किया इसलिए राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के बहाने घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 'देश कर रहा है मित्र-मनॉपली की बात!'।

राहुल गांधी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरने में लगे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भाजपा के राजनीतिक चंदे में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है।

यह पढ़ें: Mann ki Baat Highlights: मेजर ध्यानचंद से लेकर युवा मन तक PM मोदी ने की सबकी बात

राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं

जिसके बाद राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने शनिवार को भी Tweet किया था कि BJP की आय 50% बढ़ गयी।और आपकी?। मालूम हो कि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब राहुल गांधी ने इस तरह का ट्वीट किया है। उन्होंने इससे पहले भी ट्वीट किया था कि 'हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो- करने दो महंगाई, किसान और Pegasus की बात!

'हम ज्वलंत मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते'

वो अक्सर Tax Extortion, किसानों के प्रदर्शन, चीन, सुरक्षा के मुद्दे और कोरोना को लेकर सरकार पर तंज कसते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि 'हम महंगाई, पेगासस और किसानों के जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। मोदी सरकार हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण बंद करे। सब सामान महंगा होता जा रहा है- उपभोक्ता परेशान हैं। लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फ़ायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसान को हो रहा है? नहीं! क्यूँकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है।'

English summary

The country is talking about friend-manoply said Rahul gandhi on Twitter after PM Modi's Mann ki Baat , here is his tweet, please have a look.