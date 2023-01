Telangana: BRS की पहली जनसभा के लिए केजरीवाल-मान पहुंचे हैदराबाद, KCR को मिला इन दलों का भी साथ

तेलंगाना के खम्मम में बुधवार को केसीआर की बीआरएस की पहली जनसभा हो रही है। इसमें केजरीवाल-भगवंत मान, पिनराई विजयन, अखेलिश यादव और डी राजा भी शामिल होने वाले हैं।

India

तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) की बुधवार को आयोजित होने वाली पहली जनसभा में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनके समकक्ष भगवंत मान मंगलवार शाम को हैदराबाद पहुंच गए हैं। बीआरएस की यह जनसभा तेलंगाना के खम्मम शहर में आयोजित की गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर शाम में तेलंगाना के गृहमंत्री मोहम्मद महमूद अली ने केजरीवाल और मान का स्वागत किया है। लेकिन, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले देशभर के नेताओं की लिस्ट और भी लंबी है।

बीआरएस की पहली जनसभा के लिए पहुंचे केजरीवाल-मान

बुधवार को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खम्मम में आयोजित हो रही भारत राष्ट्र समिति (पहले टीआरएस था नाम) की पहली सभा में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा सीपीएम नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी पहुंचने वाले हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और सीपीआई के महासचिव डी राजा भी बीआरएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

बीआरएस की लॉन्चिंग के साथ केंद्र में नए मोर्चे की पड़ेगी नींव ?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी के इस कार्यक्रम की अहमियत इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि यह उनके दल के तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) से भारत राष्ट्र समिति बनने के बाद पहला कार्यक्रम है। उन्होंने इसी नाम से पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में पेश करने का फैसला किया है। ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में केंद्र की राजनीति में विरोधी दल की भूमिका निभाने वाली बीआरएस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के नेताओं का एक साथ जुटना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और नए राजनीतिक मोर्चे की सुगबुगाहट पैदा होती है।

सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति से नए मोर्चे की लॉन्चिंग ?

खम्मम के लिए रवाना होने से पहले बीआरएस के अध्यक्ष और प्रदेश के सीएम केसीआर और वहां पहुंचे तमाम दलों के नेता बुधवार को हैदराबाद के पास यादाद्री स्थित भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाएंगे, जिसका राज्य सरकार की ओर से भव्य रूप में पुनर्निमाण करवाया गया है। बीआरएस सूत्रों ने बताया कि खम्मम में ये सारे नेता पहले 'कांति वेलुगू' के दूसरे चरण की लॉन्च में शामिल होंगे। यह तेलंगाना सरकार का एक नेत्र जांच कार्यक्रम है। उसके बाद ये लोग जनसभा में शामिल होंगे।

गौरतलब है कि जब से बीजेपी ने तेलंगाना में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें शुरू की हैं, केसीआर और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके तहत वह काफी समय से भाजपी-विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिशें करते रहे हैं। उनकी ताजा कोशिश भी उसी दिशा में अगला कदम माना जा सकता है। लेकिन, इसमें लेफ्ट नेताओं की मौजूदगी सियासत को थोड़ी दिलचस्प बना रही है। (इनपुट-पीटीआई)

