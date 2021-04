कन्याकुमारी: PM मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, 'उन्हें अपने पोते-पोतियों की चिंता आपके नहीं'

India

कन्याकुमारी। देश के चार बड़े राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए दौरे और चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को खानदानी क्लब करार दिया।

कन्याकुमारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'एक तरफ हमारा फोकस जहां विकास पर है, वहीं विपक्ष ने खुद को खानदानी क्लब बना रखा है, वह अपने बच्चे, पोते-पोतियों को लिए, वे सबकुछ पाना चाहते हैं। आपके बेटे-बेटियों की उन्हें परवाह नहीं है।' पीएम ने आगे कहा, मैं मछुआरों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा एनडीए की प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले, हमने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की जिसमें तमिलनाडु से 40 मछुआरे और 4 नावें शामिल थे। वर्तमान में श्रीलंकाई जेलों में कोई भारतीय मछुआरा नहीं है।

द्रमुक और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम वंश क्लब नहीं सुशासन समर्थक हैं, हमने लंबे समय से लटके मुद्दों को ठीक किया। इस वर्ष बजट में केंद्र सरकार ने मुबंई से कन्याकुमारी तक आर्थिक गलियारे पर जोर दिया। तमिलनाडु में सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़े इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर की उन्नति के लिए एक लाख करोंड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हमने तमिलनाडु में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम के लिए एक स्मारक बनवाया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने केरल के पथानामथिट्टा में एक जनसभा को संबोधित किया।

While our focus is development, the opposition has reduced itself to a dynasty club. All they want is to secure the position of their own children and grandchildren. They are not bothered about your sons and daughter: PM Modi in Kanyakumari.#TamilNaduElections2021 pic.twitter.com/KnrtvfU33Y