तालिबान ने रेड क्रॉस को सौंपा भारतीय फोटो जर्नलिस्ट का पार्थिव शरीर, भारतीय दूतावास सक्रिय

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 16 जुलाई। पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डाक क्षेत्र में न्‍यूज करवर कर रहे भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की शुक्रवार को हत्‍या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए कररेज करते थे। अफगानिस्‍तान में चल रहे तनाव की रिर्पोटिंग करने के लिए वो पिछले कुछ समय से कंधार में थे और वहां चल रहे भीषण संघर्ष की कवरेज कर रहे थे। वहीं अब सरकारी सूत्रों ने बताया कि काबुल में हमारा दूतावास भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए अफगान अधिकारियों के संपर्क में है। हमें सूचित किया गया है कि तालिबान द्वारा रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को शव सौंप दिया गया है।

बता दें स्पिन बोल्डक पर पिछले दिनों तालिबान ने कब्जा करने का दावा किया था और अब अफगान सुरक्षाबल वापस अपने कब्जे में करने के लिए भयंकर संघर्ष कर रहा है। दानिश सिद्दीकी रॉयटर्स के लिए अपनी जान जोखिम में डाल कर इसी संघर्ष की कवरेज कर रहे थे।

While I extend my heartfelt condolences to Sidiqqui’s family and also to our media family, I reiterate my government’s unwavering commitment to freedom of speech and protection of free media and journalists: Afghanistan President Mohammad Ashraf Ghani (2/2)