'इस बार PAK टीम थोड़ी मजबूत दिख रही, लेकिन मुझे उम्मीद है भारत जीतेगा'

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: भारत और पाकिस्‍तान के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का 16वां मुकाबला रविवार को दुबई में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्‍तान की टीम छठी बार टी20 वर्ल्‍ड कप के इतिहास में आमने-सामने होगी। ऐसे में सभी की निगाहें अब मैच पर टिकी हैं। पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मनोज तिवारी ने कहा, ''पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अच्छा है। हमारी बल्लेबाजी अच्छी है और बुमराह के गेंदबाजी प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान की टीम थोड़ी मजबूत दिख रही है, लेकिन उम्मीद है कि भारत जीतेगा।''

भारत-पाक के बीच महामुकाबले की घड़ी नजदीक

भारत-पाकिस्तान के बीच आज होने वाले इस महामुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा है। दुबई में रविवार को होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालेंगे। वहीं, बाबर आजम की अगुआई में पाक टीम मैदान पर उतरेगी। भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले हमेशा से ही रोचक हुए हैं। आज होने वाले मुकाबले में भी गेंद और बल्ले के बीच रोमांचक जंग देखने को मिलेगी।

India's record against Pakistan is good. Our batting is good & with Bumrah bowling performance also improved. I've a feeling that this time Pakistan side is looking a bit strong but hoping that India will win: Manoj Tiwary, former cricketer & West Bengal minister#INDvPAK pic.twitter.com/5MpsUa7hFE