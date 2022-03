Swami Sivananda: योग ही नहीं, 125 वर्षीय पद्मश्री विजेता की लंबी उम्र का राज ये भी है

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 मार्च: सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 125 वर्षीय योग गुरु स्वामी शिवानंद को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। स्वामी शिवानंद के जीवन की सादगी और उनका निरोग रहते हुए लंबा जीवन बिताना हमेशा से विदेशी मीडिया के भी आकर्षण का केंद्र रहा है। उनकी लंबी उम्र में योग का अनमोल योगदान तो है ही, लेकिन और भी कई चीजें हैं, जिसको अपनाकर वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। राष्ट्रपति भवन में अवॉर्ड लेते वक्त जो उनका व्यक्तित्व सामने आया था, उसके बाद उनको लेकर लोगों के मन में श्रद्धा और बढ़ गई है।

English summary

Padma Shri awardee Yoga Guru Swami Sivananda prefers to eat only boiled rice-Daal and green chillies. They also abstain from milk and fruits, as they consider them fancy