सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फोड़ा ट्विटर बम, कहा- कभी नहीं ली नाकामी की जिम्मेदारी

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 20 मई। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था, एलएसी पर चीनी घुसपैठ और कोरोना वायरस की दूसरी महामारी को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को किए अपने ट्वीट में लिखा, '2016 के बाद से अब तक किसी ने भी देश की गिरती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है। ना ही किसी ने 1993 में एलएसी को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोकने, भारतीय क्षेत्र की जमीन को चीन द्वारा घेरे जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है।' इतना ही नहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, 'न ही किसी ने कोरोना के दूसरे वैरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना न तैयार कर पाने की जिम्मेदारी ली है?'

No one has owned responsibility for the collapsing economy since 2016. Or responsibility for not preventing the Chinese from grabbing a mutually agreed [in 1993 LAC ] Indian territory in Ladakh. Or gross neglect in not preparing as a contingency plan for the second variant?