इंडियन स्टार्टअप कंपनी Skyroot Aerospace ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन 'रमन' का किया सफल परीक्षण

India

oi-Shivom Gupta

नई दिल्ली। एक निजी भारतीय स्टार्टअप कंपनी Skyroot Aerospace ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन 'रमन' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ही स्काईरुट एयरोस्पेस एक होमग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3-डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है।

पीएम मोदी ने कब-कब जवानों के बीच पहुंचकर सबको चौंकाया ?

No better day than Dr. Vikram Sarabhai's birthday to announce our successful test firing of our Vikram-1 Launch vehicle's upper stage Engine-Raman.

Four Raman engines with multi-start capability produce a thrust of 3.4kN and inserts multiple satellites into orbit. pic.twitter.com/uF9ETTBSTc