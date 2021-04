सोनू सूद ने लगवाया कोरोना का टीका, लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया 'संजीवनी' अभियान

India

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़। कोरोना महामारी के दौरान गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को वैक्सीन लगवाई। सोनू सूद ने अमृतसर के एक अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान सोनू सूद ने कोरोना के टीके को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए 'संजीवनी- टीका जिंदगी का' लॉन्च किया। इस अभियान के तहत लोगों को इस घातक वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूक किया जाएगा।

सोनू ने ट्विटर पर दी जानकारी

सोनू सूद ने ट्विटर पर वैक्सीन लगवाते की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "आज मैंने कोरोना का टीका लगवा लिया है और अब समय आ गया है कि पूरे देश में सभी को टीका लगाया जाए। इसके लिए सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान" संजीवनी "शुरू किया, जो जागरूकता लाएगा और हमारे लोगों को टीकाकरण करवाएगा।"

सोनू सूद ने लोगों से की टीका लगवाने की अपील

सोनू सूद ने भी इस दौरान सभी से आग्रह किया कि लोग जल्द से जल्द खुद को और अपने परिजनों का टीकाकरण करवाएं और देश के भविष्य को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। सोनू सूद ने कहा कि मुझे वो समय याद है, जब प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे थे। हमने उनसे शांत रहने और सुरक्षित रहने की अपील की थी। अब हमारे पास कोरोना का टीका है, जो कोई भी हमारी बात सुन रहा है, उसे टीका लगवाना चाहिए।'

Got my vaccine today and now it's time to get whole of my country vaccinated. Started the biggest vaccination drive "Sanjeevani" which will bring awareness and get our people vaccinated. @IlaajIndia @Network18Group @SoodFoundation pic.twitter.com/lxhRv004De