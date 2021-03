मुंबई बिना रिजर्व टिकट के आए थे सोनू सूद आज प्लेन पर है फोटो, एक्टर ने SpiceJet का ऐसे जताया आभार

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर उनके लिए 'मसीहा' बन गए हैं। सोनू सूद की दरियादिली को देश-दुनिया में सराहा जा रहा है, महामारी काल में लोगों की मदद करने के लिए अभिनेता को कई तरह के सम्मान भी मिल चुके हैं। अब सोनू सूद के काम को एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने अपने अंदाज में सलाम किया है। स्पाइस जेट अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट बोइंग 737 पर उनकी तस्वीर लगाई है जिसपर खुद सोनू ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है।

Remember coming from Moga to Mumbai on an unreserved ticket.

Thank you everyone for all the love. Miss my parents more. @flyspicejet pic.twitter.com/MYipwwYReG