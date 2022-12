'दुनिया चाहे कुछ भी करे, हम जैसे लोग पॉजिटिव रहेंगे', फिल्म पठान के विरोध पर बोले शाहरुख खान

फिल्म पठान के विरोध पर शाहरुख खान का बड़ा बयान आया है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे खान ने बड़ा बयान दिया है।

इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के 28वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर आज कई बॉलीवुड सितारे वहां पहुंचे हैं। वहीं, पठान फिल्म के गाने 'बेशर्म' को लेकर विवादों से घिरे शाहरुख खान भी यहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिल्म पठान के विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। शाहरुख खान ने कहा कि सोशल मीडिया अक्सर एक निश्चित संकीर्णता से संचालित होता है। यही वजह है कि वह मानव स्वाभाव को उसके आधार तक सीमित रखता है।

Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self...I read somewhere-negativity increases social media consumption...Such pursuits enclose collective narrative making it divisive & destructive: Shah Rukh Khan at Kolkata pic.twitter.com/V9Q2K9EMck