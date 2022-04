भीषण बिजली संकट की ओर देश, यूपी-हरियाणा और राजस्थान में कितने दिनों का कोयला बचा है? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 अप्रैल: देश में कोयले की किल्लत के चलते भीषण बिजली संकट की स्थिति पैदा हो रही है। कुछ राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कटौती की सूचना है। अधिकतर बिजली प्लांट में गिनती के दिनों का ही कोयला बच गया है। ऊपर से तपती गर्मी ने बिजली की मांग में भारी इजाफा कर रखा है। कुछ राज्यों में संकट ज्यादा ही गंभीर चुका है। हालांकि, केंद्र सरकार कह रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास काफी मात्रा में कोयले का स्टॉक मौजूद है। लेकिन, विपक्ष ने इस मौके पर राजनीति भी शुरू कर दी है।

English summary

There is an increasing shortage of coal in India's thermal power stations, there may be an outcry for electricity, politics is also on