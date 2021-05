Steroids से ठीक हो सकते हैं कोरोना के गंभीर मरीज, लेकिन ऐसी गलती हो सकती है जानलेवा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 मई: डॉक्टरों के मुताबिक कोविड के गंभीर मरीजों पर स्टेरॉयड का कारगर असर होता है, लेकिन किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि देश में कोविड की पहली लहर में भी स्टेरॉयड की दवा से कई मरीजों की जान बची थी। दूसरी लहर में भी कुछ खास लक्षणों वाले मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसे चिकित्सक की देखरेख में ली जानी चाहिए। खासकर होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों के लिए डॉक्टरों की ओर से दी गई सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मरीजों को खुद और उनकी देखभाल करने वालों को इसे गांठ बांध लेनी चाहिए।

English summary

Doctors recommend giving steroids to moderate or serious Covid patients, but it is forbidden to take it at home on its own, excessive use may also be fatal