Gallantry Awards: राष्ट्रपति कोविंद ने भारत के वीरों को शौर्य चक्र, अन्य वीरता पुरस्कारों से किया सम्मानित

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 22 नवंबर। जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के नायकों को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता व सैनिकों के परिवार मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय सेना की पंजाब रेजीमेंट के सिपाही ब्रजेश कुमार को साल 2018 में जम्मू-कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादी को मौत के घाट उतारने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उनकी पत्नी श्वेता कुमारी ने नम आंखों के साथ राष्ट्रपति कोविंद से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

Gallantry Awards 2021: देखें पूरी लिस्ट किसे कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया | वनइंडिया हिंदी

लांस नायक संदीप सिंह मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित

वहीं, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 2018 में जम्मू और कश्मीर में एक ऑपरेशन में एक विदेशी आतंकवादी को मारने और दो अन्य को घायल करने के लिए 4 पैरा (विशेष बल) के लांस नायक संदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया।

His wife Gurpreet Kaur received the award. pic.twitter.com/OIeDqQJd0a

Delhi: President Ram Nath Kovind confers Shaurya Chakra (posthumously) on Lance Naik Sandeep Singh of 4 Para (Special Forces) for killing one foreign terrorist & injuring two others in an operation in Jammu and Kashmir in 2018

लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित

वहीं 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में मेजर जनरल के रूप में उनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वहीं मेजर विभूति शंकर ढोंढियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विभूति ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 5 आतंकवादियों को मौत के घात उतार दिया था और हंसते-हंसते भारत मां की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए।

15 Corps Commander Lt Gen Devendra Pratap Pandey to receive the Ati Vishisht Seva Medal in New Delhi today for his role in counter-terrorist operations in Jammu and Kashmir as Major General

यह भी पढ़ें: क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को लेकर PM मोदी ने किया अगाह, कहा-ध्यान दें बिटकॉइन गलत हाथों में न जाए

आशिक हुसैन मलिक मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित

वहीं जम्मू-कश्मीर के एसपीओ आशिक हुसैन मलिक को 2018 में अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अपना साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनके माता-पिता मकबूल मलिक और शहजादो बानो ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

#WATCH | J&K SPO Ashiq Hussain Malik conferred with Shaurya Chakra posthumously for showing highest degree of courage leading to the elimination of 4 heavily armed terrorists during an operation in Anantnag in 2018. His parents Maqbool Malik & Shahzado Bano received the award pic.twitter.com/R96XxCpm4u

J&K पुलिस के सब इंस्पेक्टर इमरान हुसैन टाक शौर्य चक्र से सम्मानित

जम्मू-कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर इमरान हुसैन टाक को 2017 में श्रीनगर में गोली लगने के बावजूद एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर को मारने और एक अन्य को गिरफ्तार करने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी गुलनाज अख्तर राष्ट्रपति कोविंद से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

#WATCH | J&K Police Sub Inspector Imran Hussain Tak conferred with Shaurya Chakra posthumously for killing a top terrorist commander & arresting another despite sustaining bullet injuries in Srinagar in 2017

His wife Gulnaz Akhtar received the award from the President in Delhi pic.twitter.com/MgdbAyCO3H