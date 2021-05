India

मुंबई, 20 मई: कोरोना महामारी के बीच आए तौकते तूफान ने कई राज्‍यों में जबदस्‍त तबाही मचाई है। चक्रवात तौकते ने महाराष्ट्र और गुजरात में तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। वहीं इस तूफान को लेकर बुधवार (19 मई) को भाजपा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के बीच एक राजनीतिक युद्ध छिड़ गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुजरात में चक्रवात प्रभावित इलाकों के पीएम के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है क्‍योंकि पीएम महाराष्‍ट्र दौरा करने नहीं आए।

शिवसेना प्रवक्‍ता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा पीएम मोदी ने गुजरात का दौरा करने गए क्योंकि राज्य में कमजोर नेतृत्व है जो संकट से निपटने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी ओर, सीएम ठाकरे संकट से निपटने में काफी सक्षम थे और ऐसा लगता है कि पीएम भी ऐसा सोचते हैं।

राउत के तंज पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि पीएम पर हमला करने के बजाय महाराष्ट्र के मंत्री अपने एसी रूम से बाहर आएं और मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों की मदद करें।

भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि चक्रवाती तूफान से कोंकण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन राज्य का कोई भी मंत्री स्थिति का जायजा लेने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस विभिन्न स्थानों पर प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे हैं।

इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार गुरुवार को तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। सीएम ठाकरे के राज्य में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करने की उम्मीद है।

English summary

Sanjay Raut targets PM Modi's visit to cyclone-hit areas in Gujarat, PM also knows that the Maharashtra govt is capable of dealing with the crisis.