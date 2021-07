ताशकंद में राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान के हालत पर हुई चर्चा

India

नई दिल्ली, जुलाई 15। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति एस जयशंकर से मुलाकात की। ये मुलाकात उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई। आपको बता दें कि एस जयशंकर ताशकंद कनेक्टिविटी सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं। इस मुलाकात में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अफगानिस्तान ने शांति, स्थिरता और विकास के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

दोनों प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात एक बहुपक्षीय संपर्क सम्मेलन से इतर हुई। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिलकर खुशी हुई। अफगानिस्तान और उसके आसपास की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास के लिए हमारे समर्थन को दोहराया।"

आपको बता दें कि जयशंकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे की दो दिवसीय यात्रा के बाद ताशकंद गए जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। SCO देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया, जो तालिबान के अमेरिकी बलों की वापसी के बाद उस देश में अपने प्रभाव का विस्तार करने के प्रयासों से उत्पन्न हुई थी। बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी अधिकांश फोर्स को वापस बुला लिया है।

External Affairs Minister Dr S Jaishankar called on President of Afghanistan Ashraf Ghani in Tashkent, Uzbekistan

