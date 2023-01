'भारत माता की जय कहने से देशभक्ति नहीं हो जाती': राम का नाम लेकर RSS नेता ने क्यों दिया ऐसा बयान ?

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह ने भारत माता की जय की नारेबाजी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नारे लगाने से देशभक्ति नहीं हो जाती, इसके लिए जुटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने 'भारत माता की जय' के जयकारे लगाने वाली प्रवृत्ति को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर बताया है कि देशभक्ति का मतलब है कि इसकी प्रगति के लिए कड़ी मेहनत भी की जाए। आरएसएस 2025 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उससे पहले संघ अपने संगठन के विस्तार के प्रयास में लगा हुआ है। यही नहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, संघ के नेताओं की सक्रियता को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है।

