India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई , 22 दिसंबर। जीवन अनिश्चितता से भरा होता है। हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले सेकंड में क्या हो सकता है। जीवन की अप्रत्याशितता हमें जितनी डराती है, वह जीवन की सुंदरता भी है। इस अप्रत्याशितता को देखते हुए, जीवन कुछ ही समय ऐसे भी आते है कि जिसके कारण हमारी जान पर बन आती है। ऐसा ही कुछ पिकनिक मानने गई लड़कियों के साथ हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समुद्र में पैरासेलिंगकरने का मजा लेते हुए उनकी पिकनिक एक हादसे में चंद सेकेंड में तब्दील हो गई जिसने सभी को भयभीत कर दिया।

English summary

rope of the girls' parasuit broke suddenly in the middle of the sea, see what happened in the video