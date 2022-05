'हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा अगर पूरी बात बता दी तो...', भारत-चीन विवाद पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 21 मई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत और चीन विवाद पर सरकार ने पूरी जानकारी दे दी तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार (20 मई) को पुणे के एक कार्यक्रम में कहा, अगर हमने भारत और चीन के 2020 के आमने-सामने की पूरी जानकारी दी तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा, वो देश के जवानों पर और भी गर्व करेंगे। राजनाथ सिंह ने इसके अलावा ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। विश्व पटल पर भारत का कद बढ़ा है।

Indo-China face-off, won't say much on it. The way our army had shown courage & worked charismatically, I will only say that if complete information could be given, every Indian's chest would swell with pride: Defence Minister Rajnath Singh (20.05) pic.twitter.com/OE7UYH7xHH