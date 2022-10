Rajiv Gandhi Foundation:केंद्र ने FCRA लाइसेंस क्यों रद्द किया, जानिए राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है

India

Rajiv Gandhi Foundation news: केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी के परिवार से जुड़ी संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फाउंडेशन पर विदेशी डोनेशन लेने के लिए कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं और गृह मंत्रालय ने दो साल से ज्यादा हुई जांच के बाद यह सख्त कदम उठाया है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन जैसे देशों से लाखों डॉलर दान लेने के आरोप हैं। आइए इस संगठन पर हुई कार्रवाई, इसपर लगे आरोपों और इसके कार्यों से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इस गैर-सरकारी संगठन पर सोनिया गांधी के पारिवारिक संगठन होने के आरोप क्यों लगते हैं।

Rajiv Gandhi Foundation:The FCRA license has been canceled by the Central Government. There are allegations of irregularities in the money of foreign donations against this non-governmental organization associated with the Sonia Gandhi family