'प्लीज मुझे माफ कर दीजिए...', जानिए रजनीकांत ने राजनीति में एंट्री ना करने को लेकर पत्र में क्या-क्या लिखा?

Rajnikanth will not enter into politics here is full letter: साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटने के बाद ट्विटर पर ऐलान किया है कि वो राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे और ना ही कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। रजनीकांत ने इस फैसले का ऐलान अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पत्र जारी कर किया। रजनीकांत ने पत्र में लिखा, ''मैं बहुत ही दुखी मन के साथ कह रहा हूं कि मैं राजनीति में नहीं आ सकता। मुझे ही इस बात का एहसास है कि यह घोषणा मैं कितने दुखी मन से कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले से मेरे फैंस और कई लोगों को निराशा होगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं चुनावी राजनीति में उतरे बिना लोगों की सेवा करूंगा।''

Rajinikanth says Please Forgive Me on not making his political party here is What Rajinikanth Wrote In Letter