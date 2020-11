अजमेर में हाइवे के पास 20 वर्षीय लड़की की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, युवती के बाएं हाथ पर लिखी ये बात

India

अजमेर: Rajasthan Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में हाइवे के पास एक 20 साल की लड़की की अधजली लाश पुलिस को बरामद हुई है। (Half-burnt body of woman in Ajmer) इस घटना के बाद से आस-पास इलाकों में हड़कंप मच गया है। अजमेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी), कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा, "इस उम्र की किसी भी महिला के आस-पास के इलाकों में लापता होने की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, इसलिए शायद इसे किसी अन्य क्षेत्र से यहां लाया गया था।" फिलहाल पुलिस शिनाख्त करने में लगी हुई है। महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

युवती के बाएं हाथ पर लिखा पायल

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, युवती के बाएं हाथ पर पायल लिखा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लड़की का नाम पायल हो सकता है। पुलिस का अनुमान है कि लड़की को किसी अन्य इलाके से यहां लाया गया है और फिर यहां लाकर पेट्रोल डालकर जलाया गया है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल अधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टी नहीं की है।

