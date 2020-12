Corona के एक करोड़ मामले पर राहुल गांधी का तंज, 'पीएम मोदी के 21 दिनों का लॉकडाउन रहा फेल'

India

oi-Pallavi Kumari

Rahul Gandhi on India's Coronavirus Cases Cross 1 Crore: भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ के पार पहुंचा गया है और मरने वालों की संख्या 1.45 लाख है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा एक करोड़ के पार हो गया है। इसका साफ मतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 21 दिनों का लगाया गया लॉकडाउन फेल हो गया है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''लगभग 1.5 लाख मौत और एक करोड़ कोविड-19 के मामले। पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर जो दावा किया था वो विफल हो गया है। लेकिन इसने देश के लाखों लोगों को बर्बाद किया है।''

1 Crore covid infections with almost 1.5 lakh deaths!

The unplanned lockdown did not manage to ‘win the battle in 21 days’ as the PM claimed, but it surely destroyed millions of lives in the country.