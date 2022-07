'Don't talk to me...', अधीर रंजन के बयान को लेकर संसद में स्मृति ईरानी पर भड़कीं सोनिया गांधी

India

नई दिल्ली, 28 जुलाई : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी कर विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के मामले में संसद में सोनिया गांधी स्मृति ईरानी पर भड़क गईं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ईरानी से कहा, मुझसे बात मत करो। (Don't talk to me...)

बकौल वित्त मंत्री सीतारमण, स्मृति ईरानी 2014 से कांग्रेस के हमलों और बयानबाजियों का शिकार हुई हैं। इस बार सोनिया गांधी ने गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और भारत के राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए उन्हें सीधे धमकी दी गई है।

अधीर रंजन प्रकरण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारे कुछ लोकसभा सांसदों को खतरा महसूस हुआ जब सोनिया गांधी हमारी वरिष्ठ नेता रमा देवी के पास यह जानने के लिए आईं कि क्या हो रहा था ? सीतारमण ने कहा, जब सोनिया रमा देवी के पास आईं तो इसी दौरान हमारा एक सदस्य वहां पहुंचा। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, आप मुझसे बात न करें।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी प्रकरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि वे सोनिया गांधी को कई वर्षों से जानते हैं। उन्होंने पहले कभी सोनिया को इस तरह आपा खोते नहीं देखा। देवड़ा ने कहा, संसद के अंदर और बाहर उकसाने का कितना भी प्रयास किया जाए, सोनिया जी ने हमेशा सहन किया है और तिल भर भी डिगी नहीं हैं।

I have known Sonia Gandhi ji years before she entered politics. I have never seen her being rude or impolite, even when provoked.

This is not the first time that she has been targeted personally & of late, unjustly, both inside & outside Parliament.

She has & will always endure