ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी को रामनाथ कोविंद ने दी शुभकामनाएं, मधुर द्विपक्षीय संबंध पर कही यह बात

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 20: ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कट्टरपंथी नेता इब्राहीम रईसी ने वहां बड़ी जीत दर्ज की है। वो ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कट्टर समर्थक और नजीदीकियों में शुमार हैं। चुनाव जीतने के बाद अब ईरान के अगले राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी बनें हैं। उनकी इस जीत पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनको बधाई दी हैं।

ईरान के राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम रायसी के चुनाव पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे करीबी और गर्म द्विपक्षीय संबंध बढ़ते रहेंगे। इब्राहिम रायसी अगस्त में पद की शपथ लेंगे।

Felicitations to H.E. Ebrahim Raisi on being elected as the next President of the Islamic Republic of Iran. I am confident our close and warm bilateral relations will continue to grow under your leadership. — President of India (@rashtrapatibhvn) June 20, 2021

वहीं इससे पहले ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत और ईरान के बीच मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।

Congratulations to His Excellency Ebrahim Raisi on his election as President of the Islamic Republic of Iran. I look forward to working with him to further strengthen the warm ties between India and Iran. — Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2021

आपको बता दें कि ईरान राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बाद शनिवार को इब्राहीम रईसी को विजेता घोषित किया गया था। 60 साल के राईसी अगस्त में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रुहानी का स्थान लेंगे। आपको बता दें कि ईरान राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बाद शनिवार को इब्राहीम रईसी को विजेता घोषित किया गया था। 60 साल के राईसी अगस्त में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रुहानी की जगह लेंगे।

ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को PM मोदी ने दी जीत की बधाई, हसन रूहानी की जगह लेंगे इब्राहिम

इधर सत्ता परिवर्तन होते ही इब्राहिम राईसी की नई सरकार ने पहले ही दिन बड़े कूटनीतिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के साथ पांच साल तक राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद ईरान ने रविवार को अपने राजदूत को फिर से रियाद भेजने की घोषणा कर दी है। हालांकि, सऊदी ने अभी तक इसके लिए औपचारिक मंजूरी नहीं दी है।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications