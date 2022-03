विद्युतकर्मियों की हड़ताल को लेकर सख्त हुआ बिजली मंत्रालय, विभाग को एडवाइजरी जारी

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 27 मार्च। केंद्र सरकार नीतियों के विरोध में देश भर के बिजली कर्मचारी दो दिन की देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। वे विद्युत विभाग में निजीकरण का विरोध करेंगे। देशभर में होने वाली इस हड़ताल (Electricity Workers Protest) को लेकर बिजली मंत्रालय भी सख्त हो गया है। मंत्रालय ने राज्यों के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) सभी रीजनल पॉवर सेंटर (RPC), सीपीएसयू (CPSU), एनएलडीसी (NLDC), रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (RLDC) को 28 से 30 मार्च तक बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।

बिजली कर्मियों की सोमवार यानी 28 मार्च से हड़ताल शुरू होने जा रही है। वे 28 और 29 मार्च दो दिन हड़ताल (Electricity Workers Protest) पर रहेंगे। बिजली कर्मी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में बिजली कर्मचारियों की यह देशव्यापी हड़ताल है। बिजली कर्चमारियों के वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को यह जानकारी दी। बुधवार यानी 23 मार्च को बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी (NCCOEEE) की बैठक में यह तय गया था।

Power Ministry issues advisory to States, CEA, All RPCs, CPSUs, NLDC, RLDCs to ensure maintaining and reliability of electricity grid during the strike called

by National Convention of Workers from 28th to 30th March. pic.twitter.com/UbJdJKkOSl