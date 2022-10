PNG Price Hike: महंगाई का बड़ा झटका, दिल्ली-NCR सहित इन शहरों में बढ़े CNG-PNG के दाम, जानें नई रेट

India

oi-Love Gaur

IGL PNG Price Hike: दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में सीएमजी और पीएनजी (CNG-PNG) के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बढ़ी हुई दर अब 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लालू होगी। मुंबई की गैस कंपनी महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के बाद अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी अपने गैस के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

IGL hikes the price of Domestic Piped Natural Gas (PNG) in Delhi to Rs 53.59 per SCM. The new price will come into effect from tomorrow, October 8th.

For Ghaziabad, Noida & Greater Noida, the PNG price has hiked to Rs 53.46 per SCM, while in Gurugram, it'll cost Rs 51.79 per SCM pic.twitter.com/aUDdM8Gvg6