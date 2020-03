कोरोना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नोट कराया एक खास व्हाट्सएप नंबर

India

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसंदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों के कई तरह की अपीलें की। पीएम मोदी ने इसके साथ ही देशवासियों को एक खास व्हाट्सएप नंबर नोट कराया। इस चैटबॉट के जरिए लोग कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी और सलाह पा सकते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि, कोरोना बीमारी के देखते हुए देशभर में व्यापक तैयारियां की जा रही है। सभी को इस समय घरों में रहना अति आवश्यक है। यही इस बीमारी से बचने का बेहतर उपाय है। कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने WhatsApp के साथ मिलकर एक हेल्पडेस्क भी बनाई है।अगर आपके पास WhatsApp की सुविधा है तो आप इस नंबर 9013151515 पर 'नमस्ते' खिलकर भेजेंगे तो आपको उचित जवाब मिलना शुरू हो जाएगा।

कोरोना वायरस को लेकर व्हाट्सऐप इंडिया, भारत सरकार मिलकर काम कर रही है। अगर आपको कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हर सही जानकारी चाहिए तो 9013151515 पर आपको सिर्फ 'Hi' या 'नमस्ते' लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आपका चैट एक्टिव हो जाएगा। यहां आपको COVID-19 को लेकर हर सही जानकारी मिलेगी। यहां कोरोना वायरस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब हैं, जैसे इसके लक्षण, बचाव के उपाए और हेल्पलाइन नंबर, क्षेत्रवार संक्रमण के मामलों की संख्या, सरकारी सलाह आदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है।

कैसे करे इस WhatsApp नंबर का इस्तेमाल?

- अपने मोबाइल फोनबुक में 9013151515 को सेव कर लें।

- इसके बाद WhatsApp के जरिए इस नंबर पर Hi या नमस्ते लिखकर भेजें।

- इसके बाद चैट एक्टिव हो जाएगा और आप इस नंबर पर संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। इस व्हाट्सऐप नंबर पर आपकी हर आशंकाएं दूर हो जाएगी।

Sharing correct information, avoiding incorrect panic.

Here is an effort by WhatsApp and @mygovindia to ensure you receive accurate and verified information on Coronavirus.

Please click on this link https://t.co/REabfIp5QT or send Hi on +919013151515. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/0maqUE3PvG