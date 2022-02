'मैं इमरजेंसी में छिपने के लिए सिख वेश में पगड़ी पहनता था, इतना उत्पीड़न...', PM मोदी ने सुनाया किस्सा

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 19 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में अपने घर पर वरिष्ठ सिख नेताओं के साथ बातचीत की थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने आपातकाल से लेकर करतारपुर साहिब के बारे में भी बोला है। पीएम मोदी ने कहा, भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ था। पीएम मोदी को उनके कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो में सभा को संबोधित करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें पीएम मोदी कहते हैं, "यह देश शायद ही 1947 में पैदा हुआ था। हमारे गुरुओं ने बहुत कुछ झेला... आपातकाल के दौरान हमें इतना उत्पीड़न सहना पड़ा। मैं उस समय भूमिगत (अंडरग्राउंड) था। मैं छिपने के लिए सिख वेश में रहता था मैं पगड़ी पहनता था।''

A very special interaction with the Sant Samaj and distinguished members of the Sikh community. pic.twitter.com/vjCTJ3wMW3

This morning, I met a wide range of people from the Sant Samaj and Sikh community. These are distinguished individuals who are at the forefront of popularising Sikh culture and serving society. pic.twitter.com/h0N5uJWT1o