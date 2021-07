हिमाचल लैंडस्लाइड: PM ने की 2 लाख मुआवजे की घोषणा, 4-4 लाख देगी राज्य सरकार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 25। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा है कि किन्नौर की घटना से बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही इस घटना में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है, "हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं"। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ये अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से दी जाएगी।

इस हादसे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का फ्री में इलाज करने की घोषणा की है।

