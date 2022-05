'हमारे लिए लोग पहले', पेट्रोल-डीजल पर मिली राहत के बाद PM मोदी का ट्वीट

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 21 मई: देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। ऐसे में शनिवार को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई, जिसके बाद जनता को कुछ हद तक महंगाई से राहत मिलेगी। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर ट्वीट किया, जिस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

जानिए अब कितना सस्ता मिलेगा डीजल-पेट्रोल

दरअसल, एक के बाद कई ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर रहे हैं। इससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इससे सरकार के राजस्व पर हर साल करीब एक लाख करोड़ रुपए का भार आएगा।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

वहीं वित्त मंत्री द्वारा ईंधन की कीमतों में कटौती के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लिए लोग पहले हैं। आज का फैसला खासतौर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और 'जीवन की सुगमता' को आगे बढ़ाएंगे।

It is always people first for us!

Today’s decisions, especially the one relating to a significant drop in petrol and diesel prices will positively impact various sectors, provide relief to our citizens and further ‘Ease of Living.’ https://t.co/n0y5kiiJOh