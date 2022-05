लद्दाख हादसे पर पीएम मोदी, राहुल गांधी सहित अन्य ने जताया दुख

नई दिल्ली, 27 मई: पीएम नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य लोगों ने शुक्रवार को एक दुखद घटना में शहीद हुए सैनिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। आज 26 जवानों को लेकर जा रही एक बस लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई। इसमें 26 जवान सवार थे। इनमें से सात की जान चली गई है। अन्य को भी गंभीर चोटें आई हैं। वाहन सड़क से फिसलकर श्‍योक नदी में जा गिरा। इससे वाहन में बैठे जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में मारे गए जवानों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, लद्दाख में हुए बस हादसे से मैं आहत हूं, जिसमें हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सैनिक घायल हुएहैंवो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, 'प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है।

Anguished by the bus accident in Ladakh in which we have lost our brave army personnel. My thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest. All possible assistance is being given to the affected. — Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2022

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हमारे घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविन्‍द ने कहा कि यह जानकर दुख हुआ कि लद्दाख में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना ने हमारे कुछ बहादुर सैनिकों की जान ले ली है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

Extremely saddened to hear of the tragic accident with Indian Army personnel in Ladakh. My deepest condolences to the bereaved families, and wishes for the speedy recovery of our injured soldiers. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 27, 2022

सैनिकों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहने कहा, 'लद्दाख में बस दुर्घटना की वजह से हमारे बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान चली गई, जिससे गहरा दुख पहुंचा है। हम अपने देश के लिए उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सिंह ने घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने आगे कहा, 'मैंने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से बात की। उन्होंने मुझे हालातों से अवगत कराया और घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। सेना घायल जवानों की हर संभव मदद कर रही है।

Saddened to know that an unfortunate road accident in Ladakh has claimed the lives of some of our brave soldiers. My heartfelt condolences to the families of the deceased. I pray for the speedy recovery of the injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) May 27, 2022

जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'लद्दाख में हुई बस दुर्घटना में हमारे बहादुर सेना के जवानों के शहीद होने के बारे में जानकर गहरा दुख पहुंचा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। देश के लिए सैनिकों की निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।

जवानों की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, लद्दाख में भारतीय सेना की एक बस के खाई में गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत दुःखद है। इस हादसे में हमने अपने जिन वीर जवानों को खोया है मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों को त्वरित उपचार के लिए ले जाया गया है, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

