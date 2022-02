'आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में नया अध्याय', PM मोदी ने किया 100 'किसान ड्रोन' का उद्घाटन

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 19 फरवरी: भारत की ड्रोन क्षेत्र में बढ़ती क्षमता अब किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार (18 फरवरी) को भारत के कई शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए '100 किसान ड्रोन' हरी झंडी दिखाई।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है कि यह शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि असीमित संभावनाओं के लिए भी आकाश खोल देगी।

