Video: 'गोल्डन ब्वॉय' नीरज चोपड़ा के सामने RJ मलिश्का की इस हरकत से लोग हुए नाखुश, बोले- लड़का होती तो...

मुंबई, 20 अगस्त। टोक्यो ओलंपिक के आखिरी पलो में भारत को गोल्ड दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक (जैवलिन) खेल में स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दिया। भारत लौटने के बाद हर कोई पदक वीर नीरज चोपड़ा को सिर-आंखों पर बिठा रहा है, उनके ऊपर अब इनामों की बारिश हो रही है। इस बीच नीरज चोपड़ा के संघर्ष से लेकर सफलता तक उनकी जर्नी के बारे में लोग उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं।

Ladiesssss..Yes I got the hard hitting, deep answers too but..Take the first 4 secs before the cam moves to the zoom call to guess who we are dancing for😇 ;) #udejabjabzulfeinteri and then tell me I did it for all of us😄 #gold #olympics #neerajchopra @RedFMIndia @RedFM_Mumbai pic.twitter.com/SnEJ99MK31

Sad to see you guys doing this and even sad is the fact that @RedFMIndia is allowing you all to do it.

I mean, what if the genders were opposite in this case? Had @RedFM_Mumbai allowed that too?

Very sad !