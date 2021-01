DCGI वीसी सोमानी का बयान, कोरोना वैक्सीन से नपुंसक होने की बातें एकदम बकवास है

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। DCGI approved corona vaccine कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने भी एक नहीं बल्कि दो कामयाबी एकसाथ हासिल कर ली हैं। दरअसल, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को मिलने वाली ये आखिरी मंजूरी थी। इसके बाद अब देशभर में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। रविवार को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वीजी सोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी।

100 फीसदी सुरक्षित हैं दोनो वैक्सीन- DCGI

वीजी सोमानी ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को लेकर ही सुरक्षा से संबंधित किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। अगर सुरक्षा से संबंधित थोड़ा सा भी हमें संशय होता तो हम इसकी मंजूरी नहीं देते। वीजी सोमानी ने कहा कि दोनों वैक्सीन 100 फीसदी सुरक्षित होंगी।

हल्का बुखार और दर्द होना आम बात है- वीजी सोमानी

वीजी सोमानी ने आगे कहा कि किसी भी वैक्सीन के लगने के बाद हल्का बुखार, सिर दर्द या फिर एलर्जी जैसे साइड इफेक्ट बहुत आम हैं। हालांकि वैक्सीन को लेकर इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं कि वैक्सीन लगवाने से व्यक्ति नपुंसक हो सकता है तो इस तरह की अफवाहें एकदम बकवास हैं।

We'll never approve anything if there is slightest of safety concern. The vaccines are 100 per cent safe. Some side effects like mild fever, pain & allergy are common for every vaccine. It (people may get impotent) is absolute rubbish: VG Somani, Drug Controller General of India pic.twitter.com/jsIeWEoI20