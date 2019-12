परेश रावल ने ट्वीट कर पूछा-म्यांमार से चीन महज 2 किमी, फिर भी भारत क्यों आना चाहते हैं रोहिंग्या

India

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उग्र प्रर्दशनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंसा पर उतर आए प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इस कानून को लेकर बॉलीवुड भी दो खेमे में बंट चुका है। एक खेमा जो नागरिकता कानून के समर्थन में है तो वहीं दूसरा पक्ष इस बिल के विरोध में।

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल अक्सर राजनीतिक मसलों पर ट्वीट करते रहते हैं। फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहने वाली परेश रावल ने हाल ही में एक ट्वीट कियो जो खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर रोहिंग्या को लेकर सवाल किया। परेश रावल ने सवाल किया कि म्यांमार से भारत-1769 किमी दूर है, म्यांमार से चीन महज 2 किमी दबरे है, फिर भी रोहिंग्या भारत क्यों आना चाहते हैं चीन क्यों नहीं जाना चाहते।

ट्वीट के आगे उन्होंने इसका जवाब भी लिखा। उन्होंने लिखा कि क्योंकि भारत से भिन्न चीन में कोई भी बुद्धिजीवी और राष्ट्र विरोधी नहीं है, जो शरणार्थी रोहिंग्या का समर्थन करते हैं। उनका ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले परेश रावल ने एनआरसी को लेकर भी एक ट्वीट किया था।

....Myanmar to India- 1769 kms

....Myanmar to China.- 2km

But,

Why the Rohingyas want to come to India?

and

not China?

Because Unlike India,

there are no seculars

no Intellectuals

no anti nationals no

in China, who support refugees

Rohingyas