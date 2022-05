दिल से रोमांटिक पी चिदंबरम ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर नलिनी से भागकर की थी शादी, Love Story

India

नई दिल्ली, 30 मई। 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस ने 7 राज्यों से 10 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उसने एक बार फिर से अपने कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पी चिदंबरम पर भरोसा जताते हुए तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाया है।

The Congress released a list of 10 candidates for elections to the Rajya Sabha. The list includes names of top party leaders like former Union Finance Minister P Chidambaram, Ajay Maken and Jairam Ramesh. P Chidambaram and Nalini had to elope, here is P Chidambaram love story.