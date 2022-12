अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एंबुलेंस को दिया गया रास्ता, लोग बोले- ये असली है, स्टंट नहीं

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में एंबुलेंस को रास्ता दिया गया, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह है असल वीडियो।

India

oi-Ankur Singh

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में रोड शो के दौरान जिस तरह से एंबुलेंस को रास्ता दिया गया उसके बाद से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि विपक्ष इस वीडियो पर निशाना साध रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है कि यह प्रायोजित तो नहीं। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एंबुलेंस को रास्ता दिए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उस बीच एंबुलेंस को रास्ता दिया गया है।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एंबुलेंस को रास्ता दिए जाने का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यह है वास्तविक वीडियो, जिसमे एंबुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। यह असल में रास्ता दिया जा रहा है नाकि मोदी की तरह स्टंट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जिस तरह से एंबुलेंस को रास्ता दिया गया उसको कांग्रेस स्टंट करार दे रही है। कांग्रेस के तमाम नेता वीडियो शेयर करके दावा कर रहे हैं कि एंबुलेंस पहले से ही वहां मौजूद थी, काफी देर तक वह खड़ी रही, बाद में जब पीएम मोदी का रोड शो करीब आया तो एंबुलेंस को जाने दिया गया और इसका वीडियो बनाया गया।

अहमदाबाद में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो हुआ, जिसमे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पीएम मोदी के काफिले में एंबुलेंस को जाने दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने चुटकी ली। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मेरी दो मांग है, पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। यह कोई महज संयोग नहीं है। कांग्रेस के दूसरे नेता रामेश्वर ने कहा कि आखिर पीएम मोदी के रैली में यह बार-बार एंबुलेंस कैसे आ जाती है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, सुरक्षा एजेंसी या फिर पीआर एजेंसी।

Ambulance got the clear way during Rahul Gandhi's Padyatra. And this is the real one, not a stunt like Modi. pic.twitter.com/PIL1GHEfPE