नई दिल्‍ली। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्‍ट मुख्‍यमंत्री घर-घर राशन योजना को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर सरकार को सिर्फ योजपा के नाम से परेशानी है तो हमने इसके नाम को हटाने का फैसला किया है। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस योजना पर रोक इसलिए लगाई गई है क्‍योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि इसका नाम मुख्‍यमंत्री के नाम पर नहीं रख सकते।

केंद्र सरकार को शायद मुख्‍यमंत्री शब्‍द से आपत्ति है। उन्‍होंने कहा कि हम योजना अपना नाम चमकाने या फिर किसी तरह का क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने आज अधिकारियों के साथ इस मामले पर बैठक की और फैसला लिया कि हम योजना का नाम हटा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज से योजना का कोई नाम नहीं होगा। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था और दुकानों के जरिए बांटा जाता था, अब यह घर-घर पहुंचाया जाएगा। मुझे लगता है कि इस निर्णय के बाद केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई होंगी और अब ये इसपर किसी तरह का रोक नहीं लगाएंगे।

A revolutionary scheme was going to start in Delhi from 25th March - Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana. People used to get ration from shops for which they used to face problems & stand in queues. We had found a solution to deliver the ration at the doorstep instead: Delhi CM pic.twitter.com/0SquigWdFn