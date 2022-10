Nitish Kumar:'शेर-ए-बिहार' को हराने वाला 'बच्चा', जो 8वीं बार CM बना है, ऐसी रही है नीतीश की राजनीति

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नीतीश कुमार ने 10 अगस्त, 2022 को जब आरजेडी के साथ फिर से गठबंधन सरकार बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो यहां से उनका आठवां कार्यकाल शुरू हुआ था। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने 8 साल में दूसरी बार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था। लेकिन, नीतीश की राजनीति में गठबंधन तोड़ने और बनाने का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। पिछले करीब तीन दशकों से यह उनकी सियासत की पहचान बन चुकी है। नीतीश कुमार पिछले लगभग पांच दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं और पिछले डेढ़ दशकों से ज्यादा समय से तो बिहार की राजनीति के पर्याय बने हुए हैं।

English summary

Nitish Kumar, who became the Chief Minister for 8 times, had made a mark in the politics of the Center before Bihar. His political journey has been very successful