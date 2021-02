नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने की 'वन नेशन-वन रेट' नीति बनाने की मांग, बिहार को होगा ये लाभ

India

oi-Akarsh Shukla

पटना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की छटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के मुख्यमंत्रियों से अमह मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दर पूरे देश में समान होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम नीतीश ने नीति आगोय की बैठक में राज्य के बैंकों में जमा राशि का उपयोग प्रदेश के ही उद्योगों के लिए ऋण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया।

बिहार मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बिजली आपूर्ति के मामले एक राष्ट्र-एक दर की नीति लागू करने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा, 'केंद्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दर पूरे देश में समान होनी चाहिए। 'एक राष्ट्र, एक दर' के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की उत्पादन इकाईयों के माध्यम से राज्यों को अलग-अलग दर्स से बिजली मिलती है। इसलिए ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जो पूरे देश में एक दर को लागू करे।

During NITI Aayog governing council meeting chaired by PM Modi today, Bihar CM said that the rate of electricity supplied by the Centre should be the same across the country. He said that a policy should be framed for 'one nation, one rate': Chief Minister's Office