गंजाम सड़क हादसा: 'पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही घटनाओं पर रोक लगाएं NHAI'

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 02 जून: ओडिशा के गंजाम जिले के कलिंग घाट पर एक सड़क दुर्घटना में 6 बस यात्रियों की मौत के मामले में राज्य सरकार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए कहा है।

एनएचआईए और राज्य निर्माण विभाग को लिखे एक पत्र में वाणिज्य और परिवहन सचिव विष्णुपद सेठी ने पहाड़ी इलाकों में कमजोर सड़क की स्थिति पर उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्हें जीवन बचाने के लिए इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा।

आवश्यक उपाय करने के दिए निर्देश

पहाड़ी इलाकों में सड़कें दुर्घटनाओं की चपेट में हैं। कलिंग घाट दुर्घटना की जांच से पता चला कि सड़क (दुर्घटना स्थल) पर शेवरॉन साइनेज, रोड मार्किंग और स्टड रिफ्लेक्टर नहीं मिले थे। क्रैश बैरियर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने अनुरोध किया कि अपने क्षेत्राधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में घाट और पहाड़ी सड़कों का सर्वेक्षण करने, कमियों का पता लगाने और आवश्यक उपाय करने के निर्देश दें।

घटना पर जताई चिंता

सेठी ने लिखा कि हाल ही में मयूरभंज में एन-49 पर द्वारासुनी घाट पर एक खंड के खराब रखरखाव पर परिवहन विभाग ने नाराजगी व्यक्त की। बार-बार सड़क दुर्घटनाएं सरकार के लिए चिंता का विषय रही हैं। मयूरभंज सड़क सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में से एक है। 2021 में जिले में 540 दुर्घटनाओं में कम से कम 312 लोगों की मौत हो गई। द्वारसुनी घाट एक खतरनाक जगह है जहां हर महीने दुर्घटनाएं होती हैं।

English summary

NHAI to take immediate measures to prevent such incidents on hilly areas in death of six bus passengers in Ganjam