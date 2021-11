PoK को फिर से पाना अगला एजेंडा है- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, जैसे Article-370 हटा ये भी होगा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 नवंबर: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाना भारत सरकार के अगले एजेंडे में है। यह बात किसी और ने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही है। उन्होंने आज एक कार्यक्रम में कहा है कि पहले ऐसे ही लोग समझते थे कि आर्टिकल-370 का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जैसे उसे खत्म किया गया, वैसे ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का संकल्प भी पूरा होगा। जितेंद्र सिंह खुद इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और पीएमओ में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसलिए उनकी बातों में काफी दम माना जा सकता है।

English summary

The next agenda is to get PoK again- Union Minister Jitendra Singh said, if Article 370 is removed, this will also happen