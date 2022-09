नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: 4,700 करोड़ रुपए में कैसे बदलने जा रहा है देश का एक व्यस्ततम स्टेशन ? सबकुछ जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 सितंबर: देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा का अंदाज बदलने वाला है। सरकार इसपर करीब 5 हजार करोड़ रुपए खर्च करके इसे नया लुक देने के लिए तैयार है। एकबार तैयार होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन किसी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से कम नहीं दिखेगा और यहां से ट्रेनें पकड़ने या उतरने वाले रेल यात्रियों का अंदाज ही बदल जाएगा। देश में पिछले कुछ समय में गांधीनगर और भोपाल जैसे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है। आने वाले समय में नई दिल्ली स्टेशन का भी वैसा ही नजारा दिखेगा, जहां से रोजाना 400 से ज्यादा ट्रेनें देश के हर छोर के लिए गुजरती हैं।

English summary

New Delhi Railway Station, one of the busiest railway stations in the country, is all set to change the way of travel