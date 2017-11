यूथ कांग्रेस की मैग्जीन ने उड़ाया मोदी की अंग्रेजी का मजाक, चायवाला बताकर अब मांगी माफी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक बार फिर से चायवाला कहा। युवा कांग्रेस की मैग्जीन युवा देश ने पीएम की अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया और फिर विवाद बढ़ता देख उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के युवा विंग के इंचार्ज सूरज हेगड़े ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि युवा देश को कार्यकर्ता चलाते है। कांग्रेस इस बात की जांच कर रही है कि वो ट्वीट किसने किया था।

युवा कांग्रेस की ऑनलाइन मैग्जीन युवा देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पीएम थेरेसा के साथ उनकी एक फोटो ट्वीट की। फोटो पर उन तीनों के बीच की बातचीत को मजाकिया तरीके से लिखा। तस्वीर पर पीएम मोदी के लिए कि 'आप लोगों ने देखा विपक्ष मेरे कैसे कैसे मेमे बनवाता है?'

इस सवाल के जवाब में ट्रंप की तस्वीर पर लिखा कि 'उसे मेमे नहीं मीम कहते है'। इस बातचीत के अगले हिस्से में पीएम थेरेसा की तस्वीर पर लिखा गया कि 'तू चाय बेच।' इस ट्विट के बाद विवाद बढ़ने लगा। विवाद बढ़ता देख ट्वीट को फौरन डिलीट कर दिया गया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर को घेरना शुरू कर दिया है।

गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने इस ट्वीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या कांग्रेस इस तरह के गरीब विरोधी ट्वीट का समर्थन करती है। उन्होंने इस ट्वीट को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ दिया और कहा कि ये ट्वीट दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता कितनी भेदभावपूर्ण और गरीब विरोधी है।

We condemn this and are apologetic. We are trying to find out who did that tweet as mainly volunteers run that page: Suraj Hegde, In Charge Youth Congress on Yuva Desh tweet against PM Modi pic.twitter.com/Ujk71vWs5J