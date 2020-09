मुंबई: डोंगरी में बहुमंजिला इमारत के कई हिस्से अचानक गिरे, राहत और बचाव का काम जारी

India

नई दिल्ली। मुंबई के डोंगरी में बुधवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत के कुछ हिस्से अचनाक गिए गए। जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक, डोंगरी इलाके में रतनदीप बार के पास एसटी बिल्डिंग चौक पर ये इमारत है। इमारत के तीसरे और सातवें माले का एक हिस्सा बुधवार सुबह गिर गया। सूचना मिलने पर मुंबई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इमारत में फंसे छह लोगों को निकाला। इमारत को फिलहाल खाली करा लिया गया है।

