Mukesh Ambani Indian Economy पर बोले, 2047 तक भारत 40 ट्रिलियन USD की इकोनॉमी बनेगा

India

oi-Jyoti Bhaskar

मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत 2047 तक 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा, भारत आर्थिक विकास और अवसरों के मामले में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ेगा। तेज आर्थिक विकास का गवाह बनने के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने गुजरात में कहा, भारत 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुकेश अंबानी ने कहा, भारत आर्थिक विकास और अवसरों के मामले में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ेगा।

#WATCH | India will witness an unprecedented explosion in economic growth & opportunities. From trillion economy, India will grow to become trillion economy by 2047...: Mukesh Ambani during convocation ceremony of Pandit Deendayal Energy University pic.twitter.com/G6w01zqu8O